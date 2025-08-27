Carga superdimensionada só volta a circular na Dutra na próxima segunda-feira (1º)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta quarta-feira (dia 27) que o deslocamento da carga superdimensionada pela Rodovia Presidente Dutra foi novamente reprogramado. Segundo o órgão, devido à necessidade de readequações técnicas, o transporte só será retomado na próxima segunda-feira (1º de setembro), às 9h.

Até lá, o conjunto transportador permanecerá estacionado no km 282 da Dutra, no acesso ao Posto Flumidiesel, próximo ao bairro Vila Ursulina, em Barra Mansa. Na segunda, o deslocamento seguirá até o km 264, em frente à base da CCR RioSP, no bairro Roma, em Volta Redonda, onde ficará parado até o dia seguinte.

A previsão da PRF é que, na terça-feira (dia 2), também às 9h, a carga siga viagem até o km 239 da rodovia, em Piraí.

O transporte chama a atenção por suas dimensões: o conjunto tem 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e pesa mais de 800 toneladas. Trata-se do maior veículo com carga superdimensionada já registrado na história a circular pela Via Dutra.

Foto: Divulgação