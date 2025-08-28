Nova carga especial inicia trajeto pela Dutra nesta quinta-feira; primeiro conjunto segue estacionado em BM

As equipes de Operações da RioSP, uma empresa Motiva, acompanharão mais um deslocamento de um conjunto transportador que sairá de Guarulhos na noite desta quinta-feira (dia 28) e que circulará até o trecho de concessão da concessionária em Seropédica (RJ).

O conjunto transportador, que tem 126 metros de comprimento, mais de 6m de largura e pesa cerca de 800 toneladas, iniciará o deslocamento no entorno do km 218 da Dutra a partir das 22h desta quinta-feira. Para realizar a atividade com segurança, a pista expressa e marginal sentido sul (São Paulo) e a pista expressa norte (sentido Rio de Janeiro) serão interditadas por cerca de 30 minutos, a partir da meia-noite, para garantir que a carga seja posicionada corretamente e com segurança na pista sentido Rio de Janeiro.

Devido a dimensão da carga, que ocupará até duas faixas durante o trajeto, a concessionária orienta os clientes que trafeguem com cautela na rodovia. Vale lembrar que é fundamental que o motorista respeite a sinalização da rodovia, além do distanciamento do veículo a frente e fique atento as informações nos Painéis de Mensagem Variável (PMV).

Deslocamento da primeira carga

A primeira carga a circular na Via Dutra e que está estacionada em um espaço seguro no km 282, em Barra Mansa (RJ), tem previsão de novo deslocamento para segunda-feira (dia 1), às 9h. A estimativa é que ela circule até o km 264 e fique estacionada em frente à base operacional da RioSP, em Volta Redonda. Depois, fará um novo deslocamento até o km 239, em Piraí.

Foto: Divulgação