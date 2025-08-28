Jovem apontado como gerente de tráfico é preso com arma e drogas em Barra Mansa

Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (dia 28), um homem de 21 anos suspeito de gerenciar o tráfico de drogas em um bairro da cidade. A prisão ocorreu após investigações e monitoramento realizados pelas equipes da delegacia.

Durante a ação, os agentes apreenderam um revólver calibre .38 municiado, 20 trouxinhas de maconha, uma gandola camuflada e dinheiro proveniente do tráfico. Segundo a polícia, o suspeito era responsável pela coordenação de toda a atividade criminosa ligada à facção Comando Vermelho na região.

Após a prisão, o homem foi conduzido à delegacia, onde teve o flagrante lavrado, e em seguida será transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

A operação reforça o compromisso da Polícia Civil em combater o tráfico de drogas e garantir mais segurança à população local.

Foto: Divulgação