Tutuca defende o turismo como motor do desenvolvimento no Conecta Volta Redonda

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, participou nessa quarta-feira (dia 27) de um dos painéis do Conecta Volta Redonda e Barra Mansa, evento promovido pela Facerj (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro) em parceria com o Sebrae Rio. A edição regional do encontro reuniu empresários, investidores e gestores públicos na sede da Associação Comercial de Volta Redonda, com o objetivo de gerar conexões e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Tutuca foi um dos convidados do painel “Desenvolvimento Econômico e as Várias Formas de Turismo”, ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico de Volta Redonda, Sérgio Sodré, do vice-presidente da Facerj, Matheus Gattas, e do presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel. O debate destacou como o turismo pode se conectar com diferentes setores como vetor de geração de emprego e renda para o interior do estado.

“O turismo é desenvolvimento econômico na prática. É geração de emprego para o pequeno empreendedor, movimentação de toda uma cadeia produtiva e oportunidade de valorização regional. Aqui no Sul Fluminense temos um enorme potencial nas áreas de turismo rural, cultural, cervejeiro, esportivo e de experiências. Eventos como o Conecta ajudam na conexão e na articulação para que essas potencialidades se transformem em projetos concretos, com mais visibilidade, apoio institucional e resultados para a população”, disse Tutuca.

O Conecta já passou por diversos municípios fluminenses e se consolidou como um dos principais encontros de articulação empresarial do estado. A edição em Volta Redonda e Barra Mansa incluiu rodadas de negócios, painéis temáticos e palestras sobre crédito, inovação e gestão estratégica, além de espaços de networking entre representantes do poder público e lideranças do setor produtivo.

