Passageiro é preso com mais de 4 kg de haxixe em ônibus interestadual na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, na noite de quarta-feira (dia 27), e apreendeu mais de quatro quilos de entorpecentes em um ônibus interestadual que trafegava pela BR-116. A ação realizada pelo Grupo de Operações com Cães (GOC), ocorreu na altura do km 233, em Piraí.

Por volta das 22h, um ônibus que fazia a linha São Paulo (SP) x Vitória (ES) transitada pela Dutra, quando foi abordado pela equipe da PRF em frente a Unidade Operacional (UOP), na Serra das Araras. Com o auxílio de cães farejadores especializados na detecção de drogas, armas e munições, K9s: Cacau, Dom, Venena e Faísca, foi realizada uma vistoria no bagageiro externo do coletivo.

Durante a inspeção, os agentes caninos indicaram a possível presença de substâncias ilícitas em uma bagagem com numeração de identificação afixada pela empresa. Após consulta com o motorista, foi indicado que a mala pertencia ao passageiro da poltrona 45, um homem de 25 anos.

A bagagem foi aberta na presença do proprietário, e nela foram encontrados sete tabletes grandes e cinco tabletes menores de uma substância análoga ao haxixe, totalizando 4.560 gramas. Ao ser questionado, o passageiro declarou que levaria a droga até a rodoviária de Vitória, no Espírito Santo.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia Civil (Piraí).

Foto: Divulgação/PRF