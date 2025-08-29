Família Addams – Quase um Musical marca a volta ao palco do Teatro Gacemss

Celebrando ainda os 19 anos da Casa de Cultura Arte in Foco, o espetáculo “Família Addams – Quase um Musical” marca não apenas um momento especial na trajetória da escola, mas também a aguardada volta ao palco do Teatro Gacemss, em Volta Redonda. Desde sua estreia em 23 de maio, a montagem tem encantado o público com humor irreverente, estética gótica e uma narrativa que mistura o absurdo com temas universais como amor, aceitação e identidade. Agora, no segundo semestre, o espetáculo entra em turnê por diversas cidades do interior do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A apresentação no Gacemss acontece no dia 6 de setembro, às 20h. Os ingressos já estão à venda na secretaria do teatro e também online, pelo site ingressodigital.com/evento/16965/familia-addams-quase-um-musical. Os valores são acessíveis: R$ 70,00 a inteira, R$ 35,00 a meia-entrada, R$ 28,00 para associados do Gacemss e R$ 45,00 na modalidade solidária, mediante doação de 1 kg de alimento. A classificação indicativa é de 12 anos.

A trama gira em torno de Wandinha Addams, que se apaixona por Lucas, um jovem de família tradicional e “normal”. Ao decidir apresentá-lo à sua excêntrica família, composta por figuras marcantes como Mortícia e Gomes, ela desencadeia uma série de situações caóticas, hilárias e inesperadas. O contraste entre os dois mundos evidencia conflitos familiares, revelações surpreendentes e uma reflexão sobre o que significa ser fiel a si mesmo em meio às expectativas dos outros. Tudo isso é apresentado com um tom cômico, sombrio e altamente estilizado, típico do universo Addams.

Com direção geral de Marcelo Soares, o espetáculo conta com um elenco talentoso formado por Aloízio Moreira, Bruna Almeida, Demétrio Santos, Lara Sá, Lucas Corrêa, Lucas Fernandes, Marcel Henrique, Pedro Paredes, Samile Tavares e Victor Luna. As coreografias são assinadas por Willian Carvalho, que também atua como bailarino ao lado de Natali Carvalho, Lara Silva e Nikimoon. A preparação vocal ficou por conta de Ana Paula Pereira e Christiane Chiesse, com figurinos criados por Matheus Fernandes e Bruno Rodrigues. A maquiagem é de Ana Beatriz Vieira, o design gráfico e mídias sociais são assinados por Bruna Almeida, e a produção é da Casa de Cultura Arte in Foco, com assistência de Belinda Laborão.

Família Addams – Quase um Musical é um convite a mergulhar em um universo onde o estranho é normal e o amor pode, sim, florescer entre a loucura e o caos. Imperdível para quem busca uma noite de diversão inteligente e envolvente no retorno vibrante do Teatro Gacemss.