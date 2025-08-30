Polícia Civil prende dois suspeitos de assalto à família Bolsonaro em Resende

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (dia 29) dois suspeitos de participarem do assalto que manteve reféns a mãe e os avós do senador Flávio Bolsonaro (PL), em Resende, no último domingo (dia 24). A ação foi coordenada pela 89ª DP e resultou na apreensão de armas, munições, drogas e um veículo usado no crime.

O crime aconteceu na manhã de domingo, na residência da família Bolsonaro, no bairro Morada da Colina. A mãe do senador, Rogéria Nantes, e os pais dela, ambos idosos, foram rendidos por homens armados. Durante cerca de uma hora e meia, as vítimas ficaram sob ameaças, amordaçadas com fita adesiva, enquanto os criminosos reviravam o imóvel em busca de dinheiro e joias.

Sem encontrar valores em espécie, o grupo fugiu levando celulares, joias e o carro do avô, que foi abandonado horas depois em uma estrada vicinal que liga Resende a Arapeí, em São Paulo.

As investigações da equipe do delegado Michel Floroschk tiveram início ainda no domingo, com a análise de imagens de câmeras de segurança e o cruzamento de informações sobre veículos suspeitos. O trabalho apontou a participação de pelo menos cinco pessoas e identificou que os criminosos usaram placas furtadas, que foram trocadas após a fuga. Um Fiat Palio Weekend utilizado no crime foi localizado e apreendido, e diligências chegaram a ser realizadas em São Paulo para rastrear o trajeto dos autores depois do assalto.

Após monitoramento, os agentes localizaram dois envolvidos em uma casa na Rua Santa Efigênia, no bairro Paraíso, em Resende. Com eles foram encontrados um revólver, munições, um simulacro de pistola, drogas, toucas ninjas, celulares e roupas utilizadas na ação criminosa. Também foi apreendido o Fiat Palio Weekend usado no roubo.

De acordo com o delegado Michel Floroschk, responsável pelo caso, a operação representa um avanço importante nas investigações, que continuam para identificar e prender os demais integrantes da quadrilha.

O senador Flávio Bolsonaro relatou nas redes sociais que os familiares viveram “mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”. Apesar do trauma, ele informou que todos passam bem e agradeceu as mensagens de solidariedade recebidas.