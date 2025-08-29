Polícia Civil prende traficantes e apreende centenas de pacotes de drogas em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (dia 29), três traficantes de drogas no bairro de Japuíba, em Angra dos Reis. Além dos homens, três adolescentes foram apreendidos na ação.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade, agentes identificaram que traficantes estariam usando uma praça de lazer da comunidade como ponto de venda de entorpecentes. Durante diligências, foi identificado o modus operandi dos homens, que escondiam as drogas em uma rua paralela e iam buscar quando um cliente aparecia.

Os agentes, então, organizaram um cerco para capturar os envolvidos. Eles tentaram fugir, mas foram capturados pelos agentes. Com o grupo foram apreendidos frascos de loló, invólucros de maconha e grande quantidade de invólucros de cocaína, tudo pronto para venda. Além disso, foram apreendidos rádios comunicadores, dinheiro e aparelhos celulares.

Os três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e associação para o tráfico.