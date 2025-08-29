Piraí: Homem é preso com documentos falsos que seriam usados para abrir cartões de crédito em nome de terceiros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 53 anos por uso de documentos falsos, na tarde da quinta-feira (dia 28), durante fiscalização no km 233 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 14h20, em frente à Unidade Operacional de Caiçara.

Na ocasião, os agentes pararam um Fiat Pulse, com placas de Belo Horizonte, ocupado por três pessoas – a motorista e dois passageiros. As respostas contraditórias sobre o motivo da viagem levantaram suspeitas, o que levou os policiais a realizarem uma revista no veículo.

Nos pertences de um dos passageiros, foram encontrados diversos documentos com indícios de falsificação. O homem confessou que havia comprado os documentos em São Paulo e que pretendia usá-los para abrir cartões de crédito em nome de terceiros, com a intenção de gastar todo o limite disponível.

Diante da constatação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais estão sendo adotados.

Foto: Divulgação