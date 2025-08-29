Caged: Volta Redonda acumula perda de 2.533 empregos formais em 2025

Volta Redonda segue enfrentando dificuldades no mercado de trabalho formal em 2025. De janeiro a julho, o município acumula perda de 2.533 postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Nesse período, apenas dois meses tiveram saldo positivo: maio, com 97 novas vagas, e julho, com um leve crescimento de 15 postos. Em julho, foram 2.880 admissões contra 2.865 desligamentos, o que garantiu o saldo positivo, embora modesto. O resultado, no entanto, não foi suficiente para reverter o desempenho negativo no acumulado do ano.

O pior mês do período foi março, com déficit de 683 empregos formais. Em janeiro, o saldo foi negativo em 559, seguido por 619 em fevereiro e 199 em abril. Depois de um breve alívio em maio (+97), o cenário voltou a se deteriorar em junho, quando Volta Redonda perdeu 473 postos de trabalho. Agora, em julho, o saldo voltou a ficar positivo, mas de forma tímida, com apenas 15 vagas.

A análise por setor mostra que a indústria segue sendo a mais afetada, concentrando a maior parte das demissões: 2.466 postos a menos no acumulado do ano. Apenas em julho o segmento apresentou recuperação, com saldo positivo de 123 empregos.

O comércio também registrou retração, com 201 vagas negativas no período, resultado de 424 desligamentos contra 223 admissões. Já a construção civil fechou o balanço com saldo negativo de 174 empregos.