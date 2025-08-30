Policial Militar morre em acidente de moto ao ser atingido por carreta em Barra do Piraí

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do 2º sargento da Polícia Militar, Marcelo Luiz Ramalho, de 44 anos, na manhã deste sábado (dia 30), em Barra do Piraí. O caso aconteceu na RJ-145, na altura do bairro Belvedere, rodovia que liga o município a Valença.

Segundo informações, o policial seguia de moto quando perdeu o controle em uma curva, caiu na pista e acabou sendo atingido por uma carreta que vinha logo atrás. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Ramalho não resistiu aos ferimentos. Após a perícia, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O registro da ocorrência foi feito na 88ª DP (Barra do Piraí).

Natural de Caçapava (SP), Marcelo Ramalho residia em Valença e atuava no 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Barra do Piraí. A unidade divulgou uma nota de pesar, destacando o profissionalismo, a coragem e a dedicação do militar à corporação e à sociedade.

“É com profundo pesar que o Comandante e toda a tropa do 10º Batalhão de Polícia Militar lamentam o falecimento do nosso querido colega de farda, Marcelo Luiz Ramalho […] Sua partida deixa um vazio irreparável em nossa Corporação, mas seu legado e os momentos compartilhados entre nós serão eternamente lembrados. Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com o nobre policial”, diz o comunicado.

Nas redes sociais, colegas e amigos prestaram homenagens emocionadas ao policial. “Um excelente policial, ser humano incrível, alegre. Uma perda sem igual. Você fará falta aqui conosco. Descanse em paz, meu amigo”, escreveu um colega de farda.

Outro destacou a dedicação de Ramalho: “Com pouco tempo de unidade já pude perceber que era um profissional fora da curva. Sempre pronto a ajudar. Vai fazer muita falta. Obrigado pelos seus serviços.”

O sepultamento de Marcelo Luiz Ramalho será realizado neste sábado (dia 30), às 17h, no Cemitério Riachuelo, em Valença.

