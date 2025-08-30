Ícone do futebol amador de Volta Redonda, Assis Lopes morre aos 73 anos

O futebol amador da região perdeu um de seus maiores nomes. Morreu na sexta-feira (dia 29), em Volta Redonda, aos 73 anos, Assis Lopes Ferreira, figura conhecida e admirada nos gramados locais.

Natural de Ervalia (MG), Assis se tornou referência no esporte amador do Sul Fluminense, atuando em diversos times, entre eles FEM, FEA e Galera. Canhoto habilidoso e dono da clássica camisa 10, foi considerado craque por onde passou, marcando gerações de jogadores.

Carismático, também ficou lembrado por seus bordões, como “A bola é deis” e “Fala, Animal”, que viraram marca registrada e ainda hoje são repetidos por quem conviveu com ele nos campos da cidade.

Assis faleceu fazendo o que mais amava: jogando futebol. O sepultamento ocorreu na manhã deste sábado (dia 30), às 9h30, no Cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.

Foto:Reprodução