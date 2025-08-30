PRF prende caminhoneiro embriagado após acidente na Dutra em Barra Mansa

Um caminhoneiro foi preso na noite da sexta-feira (dia 29) após se envolver em um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A colisão ocorreu por volta das 20h30, na altura do km 277 da pista sentido Rio de Janeiro, e envolveu um caminhão e um automóvel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado de 1,00 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, confirmando a alteração da capacidade psicomotora. Já o condutor do automóvel testou negativo para a ingestão de álcool.

O caminhoneiro foi enquadrado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que caracteriza crime de trânsito dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. A legislação prevê pena de detenção de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir.

Diante da situação, os agentes da PRF deram voz de prisão ao caminhoneiro e o encaminharam à 90ª Delegacia de Polícia, em Barra Mansa, onde a ocorrência foi registrada.

Foto: Divulgação/PRF

