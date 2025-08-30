Suspeito de feminicídio no MT é preso em Piraí durante fuga para o Rio

Um suspeito de feminicídio contra uma jovem de 23 anos, em Várzea Grande, na Região Metropolitana de Cuiabá (MT), foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) fugindo para o Rio de Janeiro. Ele seria integrante de uma facção criminosa do Rio que atua em Mato Grosso. A prisão aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Piraí, na sexta-feira (29).

Por volta das 16h, na altura de Piraí, policiais rodoviários federais do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) abordaram um carro. O motorista estava acompanhado das filhas, de 8 e 11 anos, além de um passageiro.

Após verificação inicial, os policiais constataram que o passageiro havia fornecido o nome errado e era foragido da justiça. Ele possuía um mandado de prisão pelo crime de feminicídio, expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande (MT). O crime aconteceu em 16 de agosto, no bairro Carrapicho, onde uma jovem de 23 anos foi assassinada a tiros.

O motorista disse que vinha de Rondonópolis (MT) com destino à capital fluminense, onde pretendia visitar a esposa, e que teria dado carona ao passageiro, alegando que seria primo de sua mulher. O foragido já havia sido preso três vezes anteriormente.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (94ª DP).