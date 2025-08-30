Cão é baleado no Moinho de Vento, em Barra Mansa

Um caso de violência contra animais gerou revolta em Barra Mansa. Um cachorro chamado Bob foi baleado na última quinta-feira (dia 28), no bairro Moinho de Vento. De acordo com vizinhos, foram ouvidos pelo menos três disparos por volta das 15h. Quando chegaram em casa, os tutores encontraram o cão ensanguentado e, inicialmente, acreditaram que ele tivesse sido atropelado.

Bob foi levado ao Hospital Veterinário Municipal de Resende, onde exames revelaram a gravidade dos ferimentos: um projétil alojado na região cervical, fraturas em duas patas e mandíbula quebrada. O animal passou por cirurgia para a retirada da bala e segue em recuperação.

Em uma postagem nas redes sociais, o tutor relatou o estado de saúde do cão e destacou sua docilidade: “Ele está bem. Passou por cirurgia para tirar um projétil que ficou alojado na cervical. Bob é um cachorro extremamente dócil, não late para ninguém, nem para outros cachorros. Moramos em uma rua sem saída e eles (ele e o irmão) são muito queridos pelos vizinhos”.

A família informou ainda que está analisando imagens de câmeras de segurança da vizinhança para ajudar a esclarecer o crime.

A Polícia Civil abriu investigação para identificar o autor dos disparos. Moradores da região cobram punição exemplar.

Foto: Reprodução