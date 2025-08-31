Gestante e duas crianças ficam feridas em acidente na Dutra, em Barra Mansa

Um acidente ocorrido na tarde deste domingo (dia 31) deixou três pessoas feridas na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A colisão traseira ocorreu por volta das 14h30, na altura do km 284 da pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Hyundai HB20 bateu na traseira de um Mitsubishi Lancer. O condutor do Lancer não se feriu. Já no HB20, a passageira de 29 anos, que está grávida, e os dois filhos do casal, meninos de 6 e 7 anos, sofreram ferimentos e foram socorridos por uma equipe da concessionária CCR RioSP para a Santa Casa de Barra Mansa.

A faixa da esquerda precisou ser interditada, o que provocou congestionamento no trecho até a liberação da via.

Foto: Divulgação/PRF