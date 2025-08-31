Voltaço é superado pelo Athletic no Raulino de Oliveira

O Volta Redonda FC enfrentou o Athletic na noite deste domingo (dia 31), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e foi superado pelo placar de 2 a 0.
David Braga e Jhonatan marcaram os gols da equipe mineira no segundo tempo do jogo.
Na próxima rodada, o Voltaço enfrentará o Paysandu, na sexta-feira (dia 5), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA).
Público e Renda
1.133 – Ingressos vendidos 1.612 – Presentes Renda: R$ 28.710,00
Foto: Raphael Torres/VRFC
Essa derrota de hoje é um aviso. Mudem o treinador o mais rápido possível. Já não dá mais pra ele comandar essa equipe. Ele já entregou tudo o que ele podia. Agora não dá mais. O time precisa de um novo comando pra poder ainda sonhar em sair do Z-4, estilingar na frente e conseguir ainda se manter na segunda divisão nacional. Não pode entrar pra disputar esse campeonato só por disputar. Tem que ter um objetivo que seja realmente claro, definido. Aos dirigentes, peço que atentem para este conselho e procurem corrigir a rota no menor tempo possível. Dá pra reagir ainda. Só depende agora de vocês.