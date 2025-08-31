Voltaço é superado pelo Athletic no Raulino de Oliveira

O Volta Redonda FC enfrentou o Athletic na noite deste domingo (dia 31), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e foi superado pelo placar de 2 a 0.

David Braga e Jhonatan marcaram os gols da equipe mineira no segundo tempo do jogo.

Na próxima rodada, o Voltaço enfrentará o Paysandu, na sexta-feira (dia 5), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA).

Público e Renda

1.133 – Ingressos vendidos 1.612 – Presentes Renda: R$ 28.710,00

Foto: Raphael Torres/VRFC