175 vagas: CSN abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz em Volta Redonda

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz, oferecendo 175 vagas voltadas aos jovens da Região Sul Fluminense. Os selecionados irão atuar na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, com formação teórica e prática em parceria com o SENAI.
Cursos disponíveis e número de vagas:
- Assistente Administrativo – 30 vagas;
- Assistente de Logística – 15 vagas;
- Eletricista Industrial – 30 vagas;
- Mecânica de Manutenção – 50 vagas;
- Soldador de Estruturas – 30 vagas;
- Mecânico de Usinagem – 20 vagas.
O Programa tem como objetivo contribuir para a formação técnica e profissional de jovens da região, por meio de experiências teóricas e práticas. A duração pode chegar a 11 meses.
Os participantes selecionados terão direito a remuneração e benefícios diferenciados, como assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição na empresa para os que realizarem atividades práticas, seguro de vida e auxílio academia com acesso ao TotalPass e ao Wellhub.
Pré-requisitos:
- Ter entre 17 e 22 anos;
- Certificado de reservista obrigatório (para candidatos do sexo masculino);
- Ensino médio completo ou cursando o 3º ano;
- Residir em Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral ou Barra do Piraí;
- Não ter sido aprendiz da CSN nos últimos seis meses;
- Não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do SENAI.
O processo seletivo inclui reunião informativa, provas online de matemática e língua portuguesa, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica.
As inscrições ficam abertas até o dia quatro de setembro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente no site www.csn.com.br/oportunidades
Foto: Divulgação