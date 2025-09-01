175 vagas: CSN abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz em Volta Redonda

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com inscrições abertas para o Programa Jovem Aprendiz, oferecendo 175 vagas voltadas aos jovens da Região Sul Fluminense. Os selecionados irão atuar na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, com formação teórica e prática em parceria com o SENAI.



Cursos disponíveis e número de vagas:



Assistente Administrativo – 30 vagas;

Assistente de Logística – 15 vagas;

Eletricista Industrial – 30 vagas;

Mecânica de Manutenção – 50 vagas;

Soldador de Estruturas – 30 vagas;

Mecânico de Usinagem – 20 vagas.



O Programa tem como objetivo contribuir para a formação técnica e profissional de jovens da região, por meio de experiências teóricas e práticas. A duração pode chegar a 11 meses.

Os participantes selecionados terão direito a remuneração e benefícios diferenciados, como assistência médica e odontológica, vale-transporte, refeição na empresa para os que realizarem atividades práticas, seguro de vida e auxílio academia com acesso ao TotalPass e ao Wellhub.



Pré-requisitos:



Ter entre 17 e 22 anos;

Certificado de reservista obrigatório (para candidatos do sexo masculino);

Ensino médio completo ou cursando o 3º ano;

Residir em Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral ou Barra do Piraí;

Não ter sido aprendiz da CSN nos últimos seis meses;

Não ter concluído o curso pretendido em nenhuma unidade do SENAI.



O processo seletivo inclui reunião informativa, provas online de matemática e língua portuguesa, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica.

As inscrições ficam abertas até o dia quatro de setembro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente no site www.csn.com.br/oportunidades

Foto: Divulgação