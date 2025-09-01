Rio Claro resgata tradição e realiza 1º Torneio Leiteiro Interfazendas

Depois de anos sem sediar competições do tipo, Rio Claro voltou a ter um torneio leiteiro. Desde o último dia 13, dez propriedades rurais do município participam do 1º Torneio Leiteiro Interfazendas, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. A disputa segue até 11 de setembro e vai premiar os animais que mais se destacarem em produção.

A competição foi dividida em duas categorias: vacas com produção de até 25 quilos de leite e animais de maior rendimento. Semanalmente, técnicos registram a quantidade ordenhada de cada participante. Os campeões receberão troféus e haverá ainda a escolha do “melhor animal” da edição.

Segundo o secretário municipal de Agricultura, José Vicente Alves de Almeida, a proposta é incentivar o setor e fortalecer a integração entre produtores. “Hoje temos dez fazendas participando, mas a expectativa é chegar a 15 ou 20 no próximo ano. O torneio é uma oportunidade de ouvir as demandas dos produtores e criar um ambiente de troca”, afirmou.

Além da disputa, os participantes têm recebido informações sobre linhas de financiamento, uso da patrulha agrícola e programas de apoio técnico. A iniciativa conta com suporte da Emater.

O prefeito Babton Biondi (PP) destacou que a retomada da competição faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao campo. Entre elas estão a lei municipal de prevenção à brucelose, a regulamentação do selo de produção municipal e programas de melhoramento genético do rebanho, desenvolvidos em parceria com o Sebrae. “Quando a produção cresce dentro das propriedades, não é só o agricultor que ganha. Toda a cidade se beneficia, com a economia girando e novos investimentos chegando”, disse o prefeito.

De acordo com a secretaria, a meta é ampliar o acesso dos produtores locais a linhas de crédito estadual e federal, fomentando investimentos sustentáveis. “O torneio é uma celebração do trabalho dos produtores de leite, mas também um espaço de diálogo e fortalecimento da nossa agricultura”, reforçou José Vicente.

Foto: Divulgação