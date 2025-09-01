Aposentado de Piraí é preso em Volta Redonda por abusar de sobrinha-neta de 7 anos; idoso chegou a implorar perdão

Policiais civis da 94ª DP (Piraí) cumpriram na última sexta-feira (dia 29) um mandado de prisão contra um aposentado de 69 anos, condenado por abusar da própria sobrinha-neta, de apenas 7 anos, em novembro de 2019, no bairro Enseada das Garças, em Piraí. O homem foi localizado no bairro Vila Rica Tiradentes, em Volta Redonda, para onde havia se mudado após a condenação.

“Este idoso foi condenado há 10 anos e dois meses de prisão, só que ele recorreu, e agora, em 2025, o Tribunal de Justiça confirmou a condenação. Assim que eu tive acesso a esse mandado de prisão, determinei aos policiais da 94ª DP o cumprimento. Descobrimos que o condenado tinha se mudado de Piraí para Volta Redonda, residindo no bairro Vila Rica Tiradentes, onde, realizamos a prisão”, relatou o delegado titular de Piraí, Antonio Furtado.

O crime chocou a comunidade na época. No dia da agressão, a avó da criança encontrou o tio-avô cometendo o abuso dentro de um dos quartos da casa. Ele chegou a implorar perdão, tentando evitar que a família fizesse o registro de ocorrência. A denúncia foi feita pela avó e pelo pai da menina.

“Quero parabenizar a avó e o pai da vítima pela coragem de não se calarem diante desse crime, mesmo sendo cometido por um parente próximo. A denúncia foi essencial para garantir que o processo tivesse andamento e a justiça fosse feita. A investigação da 94ª DP confirmou o abuso com base em laudo pericial”, afirmou o delegado Antonio Furtado.

A menina ainda relatou ainda que aquela não teria sido a primeira vez em que sofreu abusos do tio-avô. Devido às ameaças sofridas, teria sido obrigada a manter silêncio.

“O condenado teve a audácia de dizer que a criança é que foi nua para cima dele, o que chega a ser ridículo e justifica a pena alta que a ele foi imposta. Este caso reforça que não há impunidade. Ainda que o criminoso tente fugir ou se esconder em outro município, a Polícia Civil vai localizá-lo e efetuar a prisão. É uma resposta firme a quem acredita que pode escapar da justiça”, destacou o delegado.

Foto: Divulgação