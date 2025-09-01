Policial civil é executado a tiros após sair de igreja em Angra dos Reis

O policial civil Elber de Freitas Fares, de 50 anos, foi assassinado a tiros na noite desse domingo (dia 31), em Angra dos Reis. O crime aconteceu por volta das 21h, no bairro Balneário, logo após o agente sair de uma igreja. Ele foi morto na frente do próprio filho, uma criança.

Segundo informações preliminares, Elber foi surpreendido por um homem armado que aguardava em um veículo nas proximidades do templo. Câmeras de segurança registraram toda a ação: o policial havia acabado de entrar em seu carro, acompanhado de outra pessoa, quando foi alvejado. Ele ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

Moradores relataram que foram disparados vários tiros contra o agente, que trabalhava há 23 anos na Polícia Civil e estava lotado no setor de inteligência da 166ª DP (Angra dos Reis). O atirador fugiu em um carro após a execução, que foi rapidamente compartilhada em vídeos nas redes sociais.

As primeiras linhas de investigação apontam para uma possível execução premeditada, com suspeita de envolvimento de traficantes da região. Uma operação de revista e bloqueio foi montada na Rodovia Rio-Santos logo após o crime, com abordagem a veículos em busca dos responsáveis.

Imagens de câmeras de estabelecimentos próximos também estão sendo analisadas para auxiliar na identificação do atirador.

Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão lamentaram a morte. Um ex-companheiro de Exército e da Acadepol prestou homenagem: “Noite muito triste! Assassinaram meu amigo Elber Fares. Fomos sargentos juntos, comemoramos nossa aprovação na Polícia Civil. Ele era um homem de bem, dedicado à família e um profissional exemplar”, escreveu.

A Polícia Civil informou que trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Foto: Reprodução/Redes Sociais