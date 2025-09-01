Caminhão pega fogo na BR-393 em Barra Mansa e mobiliza Corpo de Bombeiros

Na manhã desta segunda-feira (dia 1º), um caminhão vazio pegou fogo na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra Mansa. O fato ocorreu entre os kms 299 e 300, próximo ao acesso à Rodovia Presidente Dutra. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que destruíram completamente o veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não se feriu. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito precisou ser interditado temporariamente, o que gerou retenções na via.

A fumaça densa e escura que se formou chamou a atenção de motoristas e moradores da região, sendo possível avistá-la de diferentes pontos da cidade.

As causas do incêndio estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF