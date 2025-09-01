Carga superdimensionada chega a Volta Redonda e deve seguir para Piraí nesta terça-feira

O deslocamento da carga especial pela Rodovia Presidente Dutra foi retomado na manhã desta segunda-feira (dia 1º) e movimentou a região Sul Fluminense. O conjunto transportador, que estava estacionado desde a semana passada no km 282 da rodovia, no acesso ao Posto Flumidiesel, em Barra Mansa, seguiu viagem, mas enfrentou contratempos antes mesmo de iniciar a operação.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o cavalo trator – uma das unidades que puxam a estrutura – apresentou falha mecânica e precisou ser substituído. Apesar do contratempo, a carga voltou a se deslocar e, por volta das 11h40, concluiu o percurso, sendo estacionada no km 264 da Dutra, na base da CCR RioSP, próximo ao bairro Roma, em Volta Redonda.

O transporte provocou cerca de quatro quilômetros de congestionamento na rodovia, reflexo natural do porte do veículo, que possui 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e mais de 800 toneladas de peso. Trata-se do maior transporte de carga superdimensionada já registrado na história da Dutra.

Segundo a programação, se não houver novas intercorrências, a operação será retomada às 9h desta terça-feira (dia 2), quando a carga seguirá até o km 239, em Piraí.

Foto: Divulgação/PRF