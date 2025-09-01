Guarda Municipal de Barra Mansa recupera veículo roubado

A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM), por meio do setor de Monitoramento de Câmeras, recuperou nesta segunda-feira, dia 1° de setembro, um veículo que foi roubado no bairro Bocaininha na noite de domingo, dia 31. De acordo com informações dos agentes, o motorista do carro, um Corsa preto, foi surpreendido na Avenida Ministro Amaral Peixoto por volta das 21h.

A Guarda acompanhou o deslocamento do veículo e viu que ele estava na região do Centro, próximo à Rua Pinto Ribeiro. Então, através da varredura feita no sistema, se dirigiram à Rua Jorge Lóssio, onde encontraram o veículo na manhã desta segunda-feira. O automóvel passou por perícia e o motorista foi prestar depoimento na 90ª DP.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, destacou a importância do trabalho que visa atuar com prontidão para solucionar ocorrências. “O investimento que fizemos em tecnologia em nossa Central de Monitoramento está revertendo em resultado na segurança pública como recuperação rápida do veículo”, frisou.

Participaram da operação, o Inspetor S. Silva, responsável pelo setor de Monitoramento de Câmeras, e o Inspetor Alves, além do Guarda Municipal (GM) Cândido e o Subinspetor Áreas.

Fotos: Divulgação