Ex-prefeito interino de Barra Mansa, Jorge Costa luta contra câncer raro e precisa de ajuda para tratamento

Conhecido no cenário político de Barra Mansa, Jorge Costa enfrenta agora uma das batalhas mais difíceis de sua vida, longe da gestão pública e dentro do campo da saúde. Vice-prefeito eleito em 2012 pelo PRB, Jorge assumiu interinamente a Prefeitura em junho de 2016, após o afastamento do então prefeito Jonas Marins (PCdoB), investigado por suspeita de desvio de verbas na compra de medicamentos. Na ocasião, prometeu fazer um “pente-fino” na administração municipal e ganhou reconhecimento por sua postura firme diante das dificuldades.

Hoje, aos 62 anos, ele luta contra um câncer de pulmão com mutação rara, diagnóstico que exige medicamentos de alto custo e acompanhamento especializado. De acordo com familiares, Jorge já buscou alternativas junto à Defensoria Pública e outras instâncias de saúde, mas ainda não conseguiu garantir acesso integral ao tratamento.

A situação tem mobilizado amigos e conhecidos, que organizaram uma campanha de solidariedade para ajudar nas despesas médicas. “Ele sempre esteve à frente, servindo a cidade em momentos delicados. Agora é Jorge quem precisa de nós”, destacou um dos organizadores da mobilização.

As doações podem ser feitas via PIX (CPF: 758.306.127-04 – Banco: Caixa Econômica Federal – Titular: Jorge Oliveira Costa). Além da contribuição financeira, mensagens de apoio e palavras de incentivo também são bem-vindas. Interessados em oferecer ajuda de outras formas podem entrar em contato diretamente com os organizadores da campanha.

Enfrentando um diagnóstico duro e um tratamento custoso, Jorge Costa conta agora com a empatia e a solidariedade da população que já representou para superar este desafio.