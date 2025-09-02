Guarda Municipal de Volta Redonda apreende carro suspeito de envolvimento em furtos

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) apreendeu, na tarde dessa segunda-feira (dia 1º), um veículo suspeito de ter sido utilizado em uma série de furtos no município.

Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Americana, por volta das 12h, os agentes localizaram um VW Gol estacionado de forma irregular, na contramão da via, próximo ao viaduto da Radial Leste, na Rua Argentina. O automóvel estava em más condições, com pneus estourados e diversas avarias na lataria.

A equipe entrou em contato com a Polícia Civil, que confirmou as suspeitas de envolvimento do veículo em furtos recentes na cidade. O carro foi apreendido e levado para a delegacia (93ª DP), onde passará por perícia para auxiliar nas investigações.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, ressaltou a importância da Guarda Municipal na garantia da segurança de Volta Redonda.

“Nossa orientação é que os nossos agentes estejam atentos a qualquer situação suspeita. Cada veículo, cada detalhe percebido em patrulhamento pode ser fundamental para esclarecer crimes e garantir mais segurança à população. Parabenizo os guardas envolvidos, que reforçam a importância do trabalho preventivo e de combate à criminalidade em Volta Redonda” destacou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.