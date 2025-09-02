Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro detecta crescimento de casos de Covid-19 entre crianças

Por
FOLHA DO ACO
-

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) divulgou, nesta terça-feira (dia 2), a nova edição do Panorama Covid-19, que indica aumento em três dos oito indicadores precoces da saúde, apresentando tendência de crescimento nas últimas quatro semanas, são eles: testes rápidos de Covid-19 analisados em laboratórios particulares; o número de atendimentos de crianças com síndrome gripal em UPAs e as solicitações por leitos pediátricos.

Na quinta semana de julho, entre os dias 27 de julho e 2 de agosto, a taxa de positividade dos testes rápidos analisados na rede particular de laboratórios DASA era de 9,5%. Em agosto, entre os dias 17 e 23 de agosto, o índice cresceu para 14,5%. 

Na semana entre 27 de julho e 2 de agosto, 559 crianças buscaram uma UPA com sintomas semelhantes aos da Covid-19. Durante o mês de agosto, entre os dias 17 e 23, o número mais que dobrou para 1.182 pacientes. No mesmo período, as solicitações por leitos pediátricos passaram de 192 para 280.

“Desde o início do ano, temos observado um predomínio da variante Ômicron em todas as semanas epidemiológicas, com a detecção de diferentes subvariantes. Nesse cenário, é importante manter a caderneta de vacinação em dia”, explica a superintendente de Emergências em Saúde Pública do estado, Silvia Carvalho.

Por isso, as autoridades reforçam a importância de manter a vacinação em dia e adotar cuidados individuais, como o uso de máscaras e a higiene das mãos. O SUS também disponibiliza, nas unidades públicas de saúde, um tratamento para casos leves em pessoas acima de 65 anos ou imunocomprometidas, desde que iniciado nos primeiros cinco dias de sintomas.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.