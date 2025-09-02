H.FOA realiza primeira cirurgia de endometriose profunda por via robótica pelo SUS

O Hospital da Fundação Oswaldo Aranha (H.FOA) acaba de alcançar mais um marco na sua história: a realização da primeira cirurgia robótica de endometriose profunda pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

A endometriose é uma doença crônica que atinge milhões de mulheres em idade reprodutiva no Brasil, provocando dores intensas, cólicas incapacitantes e, muitas vezes, dificuldades para engravidar — um impacto direto na qualidade de vida.

Segundo a Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva, a doença acomete mulheres entre 15 e 49 anos. A demanda por diagnóstico e tratamento no SUS tem crescido de forma expressiva: foram 82.693 atendimentos em 2022, 115.765 em 2023, e os dados preliminares de 2024 já ultrapassam 145 mil registros.

O responsável pelo procedimento, Dr. Patrick Guimarães, destacou o simbolismo do momento: “Foi a primeira vez que um procedimento como esse foi feito pelo SUS aqui na região. Até pouco tempo atrás, essa tecnologia estava restrita a grandes centros privados. Hoje, conseguimos oferecê-la no serviço público. Brinquei com a paciente antes da cirurgia: vocês têm noção do tamanho do marco que estamos conquistando hoje?”

O cirurgião ressaltou ainda os ganhos trazidos pela tecnologia robótica do da Vinci X: “A grande diferença é a precisão. O robô amplia a visão em alta definição e oferece instrumentos capazes de movimentos delicados. Isso é fundamental na endometriose profunda, que muitas vezes envolve intestino, bexiga e ureteres. Assim, conseguimos reduzir sangramento, diminuir complicações e acelerar a recuperação. No fim, quem ganha é a paciente, que volta a ter qualidade de vida.”

Além da tecnologia, o médico destacou a importância do trabalho em equipe: “Foi um esforço coletivo e multidisciplinar, envolvendo cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, todos comprometidos em garantir segurança em cada detalhe. Conversamos bastante com a paciente sobre riscos e benefícios. A confiança dela no time foi determinante para o sucesso.”

O retorno positivo da paciente emocionou a equipe: “Ela já sente melhora, e isso é muito gratificante. A endometriose muda a vida de uma mulher. Oferecer alívio real é transformador. Mais do que uma cirurgia, estamos falando de devolver qualidade de vida”, completou o Dr. Patrick.

A ginecologista Dra. Mariana Rolim, que participou diretamente do procedimento, reforçou o impacto do avanço: “Foi uma experiência muito especial. Sentimos que estamos abrindo um novo caminho para mulheres que convivem com dor e medo de não realizar o sonho da maternidade. Meu foco foi garantir o cuidado integral, com atenção especial à preservação da fertilidade. A cirurgia robótica une técnica, inovação e humanização, trazendo menos dor, recuperação mais rápida e novas perspectivas.”

Para a Diretora Médica do H.FOA, Luciana Guimarães, o feito reafirma o compromisso da instituição com a saúde da população: “Realizar a primeira cirurgia robótica de endometriose profunda pelo SUS em nosso hospital é motivo de grande alegria. Mais do que um avanço tecnológico, representa o nosso compromisso em reduzir desigualdades e oferecer às mulheres da região o que há de mais moderno e seguro no tratamento. É uma conquista que mostra a força do H.FOA como referência em inovação e cuidado humanizado.”

Com este procedimento, o H.FOA se consolida como pioneiro na oferta de cirurgias robóticas pelo SUS na região, unindo tecnologia de ponta, equipe altamente qualificada e um olhar humanizado para transformar vidas.

Foto: Divulgação