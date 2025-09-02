Irmãos são presos em Piraí por registrar falso roubo de celular

Policiais civis da 94ª DP de Piraí prenderam em flagrante, na noite de segunda-feira (dia 1°), dois irmãos, de 38 e 27 anos, moradores do bairro Varjão, após registrarem um falso boletim de ocorrência de roubo de celular. Segundo o relato inicial, os homens teriam sido abordados por dois assaltantes armados em uma motocicleta.

— Em princípio, parecia mais um registro de roubo, mas os detalhes não batiam. Os irmãos afirmaram que, por volta das 5h45 da manhã, aguardavam em um ponto de ônibus na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Varjão, quando foram abordados por homens armados em uma motocicleta. A dupla, segundo eles, teria levado o celular e a aliança de um deles antes de fugir. Nossa equipe percebeu contradições e aprofundou as perguntas. Foi aí que a farsa caiu por terra — explicou o delegado Antonio Furtado.

A versão chamou a atenção dos policiais, que desconfiaram das respostas imprecisas. Durante o registro, após a insistência da equipe, os homens acabaram confessando a mentira. Ambos foram presos em flagrante por tentativa de estelionato, delito cuja pena pode chegar a três anos e meio de prisão.

— Esse tipo de crime não apenas buscava lesar seguradoras, mas também geraria intranquilidade na população, que acreditaria na existência de criminosos armados realizando roubos. Ou seja, além da fraude, criariam pânico desnecessário na cidade, caso a Polícia Civil não tivesse desmontado a farsa — destacou o delegado Antonio Furtado.

As investigações revelaram que o celular havia sido perdido em uma festa. O dono do aparelho, que ainda pagava as prestações do telefone, aceitou a ideia de registrar um falso roubo para tentar receber o valor do seguro.

— É lamentável que pessoas escolham o caminho do crime. A verdade sempre vem à tona e, nesses casos, o que parecia uma solução acaba se tornando um problema muito maior. O dinheiro que parece fácil sai caro demais. Nossa recomendação é simples: trabalhem, sigam o caminho certo e não tentem enganar o sistema. A Polícia Civil vai continuar atuando com firmeza para garantir a paz e a tranquilidade de Piraí — reforçou o delegado Antonio Furtado.