VR: Fiscalização fecha canil clandestino no Siderlândia e resgata 24 cães da raça Spitz Alemão

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA) – e com apoio da Patrulha de Proteção Animal e Ambiental da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), formada por agentes da Guarda Municipal (GMVR) – realizou nessa segunda-feira (dia 1º) o fechamento de um canil clandestino no bairro Siderlândia. Segundo a SMPDA, a ação foi realizada após denúncia para o número 156 (Central de Atendimento Único); a fiscalização confirmou que o local não possuía licença para funcionamento e abrigava 24 cães da raça Spitz Alemão.

De acordo com a legislação municipal nº 4.924/13, a venda de animais sem os devidos registros e sem o cumprimento das normas legais é crime. Além disso, a fiscalização constatou situações de maus-tratos no ambiente em que os animais estavam confinados. O caso foi encaminhado à 93ª DP, que dará prosseguimento às medidas legais. Já os animais estão sendo avaliados e encaminhados para fiéis depositários (tutores provisórios), conforme determina a lei.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, reforçou a importância da participação popular nesse tipo de ocorrência. “É fundamental que a população denuncie ambientes clandestinos e o comércio ilegal de animais. A vida animal não pode ser tratada como produto de venda. Nosso trabalho é combater essas práticas e proteger o bem-estar dos animais em Volta Redonda”, afirmou.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique destacou a importância da criação da Patrulha de Proteção Animal e Ambiental, que participou da ação. “É um serviço recente, mas já demonstra resultados contundentes para a cidade. Essa ação, que resultou no fechamento de um canil clandestino, só foi possível graças à atuação integrada da nossa Guarda Municipal com a Secretaria de Proteção e Defesa Animal e, principalmente, à participação da população, que tem feito as denúncias. É fundamental que a sociedade continue colaborando, pois cada chamado recebido é tratado com seriedade e reforça nosso compromisso em combater maus-tratos e garantir a proteção dos animais em Volta Redonda”, disse Coronel Henrique.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.