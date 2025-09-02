Partida entre Paysandu e Volta Redonda será realizada no Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

O duelo entre Paysandu e Volta Redonda, válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que anteriormente estava marcado para o Estádio da Curuzu, foi transferido para o Estádio Mangueirão, também localizado em Belém (PA).
A mudança de local atendeu a uma solicitação da equipe mandante.
Tanto a data, sexta-feira (dia 5), quanto o horário da partida, às 19h, foram mantidos.
Elenco treinou nesta terça-feira no CT João Havelange
O elenco do Esquadrão de Aço participou, nesta terça-feira (2), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, mais uma sessão de treinamentos focada na partida contra o Paysandu.
Durante a atividade o técnico Rogério Corrêa comandou um treinamento técnico-tático.
Foto: Divulgação