Partida entre Paysandu e Volta Redonda será realizada no Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

O duelo entre Paysandu e Volta Redonda, válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que anteriormente estava marcado para o Estádio da Curuzu, foi transferido para o Estádio Mangueirão, também localizado em Belém (PA).

A mudança de local atendeu a uma solicitação da equipe mandante.

Tanto a data, sexta-feira (dia 5), quanto o horário da partida, às 19h, foram mantidos.

Elenco treinou nesta terça-feira no CT João Havelange

O elenco do Esquadrão de Aço participou, nesta terça-feira (2), no Centro de Treinamento João Havelange, em Pinheiral, mais uma sessão de treinamentos focada na partida contra o Paysandu.

Durante a atividade o técnico Rogério Corrêa comandou um treinamento técnico-tático.

Foto: Divulgação