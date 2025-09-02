Governador Cláudio Castro cumpre agenda em Rio Claro nesta quinta-feira

O governador Cláudio Castro estará em Rio Claro nesta quinta-feira (dia 4) para cumprir agenda oficial ao lado do prefeito Babton Biondi. A programação inclui a inauguração de obras aguardadas pela população e visitas a projetos em andamento no município.

A primeira parada será às 11h30min, no distrito de Lídice, para a entrega da ponte do Vale do Inhame. A estrutura substitui uma passagem provisória utilizada desde que, em 2024, fortes chuvas derrubaram essa e outras duas pontes fundamentais para o acesso das pessoas em localidades do município. As demais já foram reconstruídas em parceria com o Governo do Estado.

Com investimento de R$ 10.769.971,01, a nova ponte beneficiará aproximadamente mil moradores do distrito. “Quando a gente fala de uma ponte, ela oportuniza o local a desenvolver, porque você facilita o acesso. E lá a gente tem um espaço grande para desenvolvimento e tem a área turística também”, afirmou o prefeito Babton Biondi.

Em seguida, às 12h30min, o governador visita o projeto Limpa Rio Margens, no bairro Alambari. Logo depois, às 13 horas, será inaugurado no mesmo bairro o conjunto habitacional com 32 casas, construído pela Secretaria de Estado de Habitação. Segundo a prefeitura, as unidades já estão concluídas e a entrega das chaves ocorrerá conforme o perfil dos beneficiados.

“Esse é mais um investimento do Estado que traz dignidade e qualidade de vida para a nossa população. A habitação é fundamental para garantir segurança às famílias e fortalecer os bairros”, completou o prefeito.

Foto: Divulgação