Polícia Civil prende suposto chefe do tráfico em Barra Mansa com armas e drogas

Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), com apoio da Polícia Militar, prenderam em flagrante nesta terça-feira (dia 2) um homem de 28 anos apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro Santa Maria II. A ação foi coordenada pelo delegado titular da unidade, Dr. Márcio Montez.

Segundo informações das autoridades, o suspeito foi localizado após um intenso trabalho de inteligência que monitorou o veículo utilizado em um duplo homicídio ocorrido no bairro Vila Independência em agosto deste ano. O carro, clonado e roubado em janeiro, foi interceptado por volta das 15h na Rua Risoleta Neves, em Santa Maria II.

Durante diligências, os policiais identificaram o imóvel onde o suspeito se escondia e apreenderam uma pistola calibre 380 com numeração raspada, um revólver calibre 38 com numeração suprimida, um carregador estendido, munições e uma porção de cocaína, além de etiquetas para endolação. As armas serão encaminhadas à perícia de balística para análise, já que há indícios de que tenham sido utilizadas no duplo homicídio.

O preso foi conduzido à delegacia e, após a lavratura do flagrante, será transferido para o sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99280-2952.

Foto: Divulgação