Deputado, delegado e assessor parlamentar são presos em operação contra tráfico e corrupção

Uma megaoperação da Polícia Federal e do Ministério Público prendeu nesta quarta-feira (dia 3) o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias (MDB), o delegado federal Gustavo Steel e o assessor parlamentar Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, conhecido como Dudu. Eles são acusados de integrar um esquema de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e comércio ilegal de armas com o Comando Vermelho.

TH Joias, de 36 anos, foi encontrado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A investigação revelou que o grupo atuava em parceria com lideranças do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, infiltrando-se em estruturas do poder público para garantir impunidade e acesso a informações sigilosas.

Até agora, 14 pessoas foram presas, entre elas Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, apontado como um dos chefes da facção. Ao todo, 18 mandados foram expedidos. O esquema envolvia ainda o contrabando de armas do Paraguai e equipamentos antidrone da China, revendidos inclusive para facções rivais.

Os presos poderão responder por organização criminosa, tráfico internacional de drogas e armas, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

TH Joias assumiu o mandato na Assembleia Legislativa do Rio em junho de 2024, após a morte do deputado Otoni de Paula Pai. Suplente direto, Rafael Picciani preferiu permanecer como secretário estadual de Esporte e Lazer, abrindo espaço para o joalheiro, que se tornou conhecido por ter clientes famosos como Neymar, Vini Jr. e a cantora Ludmilla.

Foto: arquivo/divulgação