Guarda Municipal recupera produtos furtados de supermercado no Retiro

Guardas municipais de Volta Redonda recuperaram, nessa terça-feira (dia 2), produtos que haviam sido furtados de um supermercado no bairro Retiro. Pacotes de café, garrafas e latas de azeite levados do estabelecimento foram encontrados no interior de um carro após uma denúncia de estacionamento irregular. O veículo foi apreendido e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Tudo começou quando agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) alertaram os guardas municipais sobre um veículo que estava estacionado irregularmente na Avenida Sávio Gama, em uma vaga destinada a idoso. No local, os agentes constataram a infração e receberam a denúncia de que aquele carro seria de um homem que praticou furto a um supermercado próximo dali.

No interior do automóvel foram encontrados 20 pacotes de café de 500g, três garrafas de azeite de 500ml e duas latas de azeite de 250ml, produtos compatíveis com os itens apontados na denúncia de furto.

Segundo funcionários do estabelecimento, o condutor havia fugido ao ser abordado e deixou cair a chave do carro, que foi entregue aos guardas. Os guardas fizeram buscas pela região, mas o motorista não foi localizado. Diante da suspeita, o veículo foi rebocado ao pátio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e todo o material encontrado foi levado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

A gerência do supermercado compareceu à delegacia para registrar a ocorrência contra o proprietário do veículo e o caso será investigado pela Polícia Civil.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a atuação integrada dos agentes, um trabalho que envolveu o Ciosp e a Guarda Municipal.

“Essa ocorrência mostra a integração da segurança pública de Volta Redonda e a importância do trabalho atento aos detalhes. Uma ação iniciada por um estacionamento irregular resultou na descoberta de um possível crime contra o comércio local, reforçando o nosso compromisso em zelar pela segurança e pela ordem em Volta Redonda. Estamos avançando em tornar Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura”, celebrou Coronel Henrique.

