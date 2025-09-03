Policial civil baleado em Angra é salvo por colete à prova de balas

O policial civil Amaro, lotado na 166ª DP de Angra dos Reis, sobreviveu após ser baleado em um confronto com criminosos no bairro Banqueta, no fim da manhã desta quarta-feira (dia 3). O disparo atingiu o colete balístico o que evitou ferimentos graves. Ele foi levado ao Hospital Municipal da Japuíba, onde recebeu atendimento médico e, segundo informações, está fora de perigo, com apenas lesões leves.

O confronto ocorreu durante uma operação para prender os envolvidos no assassinato do policial civil Elber de Freitas Fares, de 50 anos, morto a tiros no último domingo (dia 31), quando saía de uma igreja no bairro Balneário, acompanhado do filho de 10 anos.

No tiroteio desta quarta, o homem que atirou contra o policial Amaro também foi baleado e morreu no local. Ele foi identificado como Erivelte de Souza Oliveira Júnior, o “Veltinho”, ex-policial apontado como suspeito de envolvimento na execução de Elber.

De acordo com a Polícia Civil, as ações em Angra dos Reis contam com equipes da 166ª DP, reforço de unidades especializadas e apoio do 33º BPM. As investigações apontam ligação dos criminosos com a facção Comando Vermelho, que atua na região.

A morte do inspetor Elber mobilizou colegas e autoridades, levando à intensificação das operações na cidade. As buscas continuam para capturar outros comparsas do grupo criminoso.

Foto: Reprodução