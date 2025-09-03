Guarda Ambiental flagra 60 galos vítimas de maus-tratos após denúncia de rinha no Jardim América

A Guarda Ambiental de Barra Mansa flagrou nesta quarta-feira (dia 3), 60 galos que supostamente eram utilizados para a realização de rinhas, no bairro Jardim América. Os agentes chegaram ao local após denúncia anônima de maus-tratos. Algumas aves estavam presas em pequenas baias e apresentavam diversos ferimentos – indício de que estavam sendo utilizadas na realização da prática criminosa.

O veterinário da Vigilância em Saúde Ambiental, Gilberto Bruno, ressaltou que os animais estavam sob condições insalubres. “Alguns animais estavam feridos e presos em baias, algumas com apenas 1 metro de altura e teto de zinco – podendo gerar um estresse térmico para eles. Algumas estavam com muitas fezes. Sem contar que em uma área urbana é proibida a criação de animais de produção, como porcos, ovinos e as aves encontradas. O dono do local não possui registro de criador, o que se enquadra em uma prática irregular”, destacou.

Veterinários da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais também estão acompanhando o caso.

O responsável pelo local foi conduzido à 90ª DP para o Registro de Ocorrência, que estava em andamento até o fechamento desta reportagem. A situação dos animais e a realização de rinhas configuram crime de maus-tratos, previsto no artigo 32 da Lei Federal 9.605 de 1998. A multa pode chegar a R$ 600,00 por animal, conforme previsto na Lei Municipal 4.330 de 2014.

Foto: Divulgação