Suspeito de tráfico é preso em Barra Mansa com pistola que pode ter sido usada em homicídios

Policiais civis da 90ª DP prenderam em flagrante, na tarde desta quarta-feira (dia 3), um homem de 20 anos apontado como integrante do Comando Vermelho. A ação aconteceu por volta das 14h, no bairro Vista Alegre, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e à circulação de armas utilizadas em crimes na cidade.

Segundo o delegado titular da unidade, Marcus Montez, o suspeito, conhecido pelo apelido de “TH”, foi localizado na Vila São Sebastião. Com ele, os agentes encontraram seis pinos de cocaína, uma pistola calibre 9mm municiada com 14 cartuchos intactos e três celulares.

As investigações apontam que a arma apreendida pode ter sido utilizada em homicídios recentes em Barra Mansa. O material será encaminhado para perícia balística, a fim de confirmar a participação em crimes.

De acordo com a Polícia Civil, o preso exercia função de destaque no tráfico local e vinha impondo medo na comunidade para favorecer a expansão da facção criminosa na região.

Após a lavratura do flagrante, ele foi levado para a sede da 90ª DP e, em seguida, será transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação