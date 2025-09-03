Vereador é morto a tiros em Paty do Alferes; é o segundo assassinato de um parlamentar na cidade em pouco mais de um ano

A cidade de Paty do Alferes foi novamente abalada pela morte de um político. Na tarde desta quarta-feira (dia 3), o vereador Denilson “Ligeirinho”, de 56 anos, filiado ao partido Solidariedade e opositor ao governo municipal, foi assassinado a tiros no bairro Arcozelo. Segundo informações ainda preliminares, a vítima estava sendo perseguida enquanto dirigia antes de ser atingida pelos disparos.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar a dinâmica do crime e as possíveis motivações, com diligências em andamento para identificar os responsáveis. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

Este é o segundo caso de assassinato de um vereador no município em pouco mais de um ano. Em maio do ano passado, Juliano Melo (Podemos), então com 35 anos, foi morto a tiros no bairro Lameirão. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital Municipal Luiz Gonzaga.

Denilson e Juliano tinham atuação política destacada no município. Juliano estava no segundo mandato e já chegou a presidir a Câmara Municipal, enquanto Denilson atuava em seu terceiro mandato, desta vez como oposição ao governo local. A cidade de Paty do Alferes vive novamente o luto e aguarda respostas das autoridades.

Denilson “Ligeirinho” deixa esposa e quatro filhos.

