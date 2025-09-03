Volta Redonda terá 1º Festival de Pizza Frita

Volta Redonda vai ganhar um evento dedicado a uma das maiores tradições gastronômicas da cidade: a pizza frita. A Prefeitura anunciou nesta quarta-feira (dia 3) o Festival de Pizza Frita, que ainda não tem data definida, mas já está em fase de organização e cadastro de fornecedores.

A iniciativa surge pouco depois da sanção da lei que instituiu o Dia da Pizza Frita, proposta pelo ex-vereador Paulinho AP e aprovada pelo prefeito Neto (PP). A ideia é transformar a receita, que já é presença garantida em festas populares como o “Arraiá da Cidadania”, em símbolo cultural e atrativo turístico do município.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, o festival vai reunir comerciantes, ambulantes legalizados, associações, igrejas e grupos comunitários que já produzem a iguaria em eventos locais. “Nosso objetivo é dar visibilidade a quem já prepara essa delícia tão querida pelos volta-redondenses, além de abrir espaço para que todos possam participar e ampliar suas vendas em um evento de grande repercussão”, destacou.

Como participar

O cadastramento dos interessados vai até 30 de setembro na sede da secretaria, no Palácio 17 de Julho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O prefeito Neto ressaltou que o festival será um marco cultural para Volta Redonda. “Vamos reforçar ainda mais nossa tradição da pizza frita, que já faz sucesso em outros eventos, e agora terá seu próprio festival para celebrarmos com toda a cidade.”

Foto: Reprodução/Laís Rinaldi