PRF resgata 260 aves silvestres em abordagem na BR-040, em Três Rios; três pessoas são detidas

Durante fiscalização no km 45 da BR-040, na manhã da terça-feira (dia 2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um veículo envolvido no transporte ilegal de 260 aves silvestres e apreendeu aproximadamente 1 kg de substância análoga à maconha. Três pessoas foram detidas na ação.

A abordagem ocorreu por volta das 6h, quando a equipe da PRF deu ordem de parada ao veículo suspeito. O condutor inicialmente resistiu a sair do automóvel, mas, após o impasse ser contornado, os policiais procederam à fiscalização do veículo e à revista dos pertences dos três ocupantes.

Durante a inspeção, os policiais localizaram no porta-malas do veículo aproximadamente 260 aves silvestres, entre elas trinca-ferros, melros e cardeais. Os animais estavam acondicionados de forma precária, em caixas de papelão perfuradas e sacos plásticos reutilizados, sem ventilação adequada. Também não havia qualquer fonte de água ou alimento disponível. Questionados sobre a procedência, os ocupantes informaram que transportavam os animais da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, até o bairro da Penha, na capital fluminense, onde os entregariam a uma pessoa não identificada.

Além das aves, os agentes localizaram, dentro da mochila da passageira, um tablete de erva esverdeada, seca e prensada, com odor e aparência característicos de maconha. Ao ser indagada sobre o produto, a mulher confessou que se tratava de entorpecente e que a substância seria destinada ao consumo dos ocupantes do veículo.

A ocorrência foi encaminhada à 108ª Delegacia de Polícia Civil, em Três Rios.

Posteriormente, as aves foram levadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em Itaipava, onde passaram a receber os cuidados necessários.

Foto: Divulgação/PRF