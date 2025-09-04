Polícia recupera motocicleta adulterada usada em crimes em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), em ação conjunta com agentes do Setor Reservado do 5º CPA e guardas municipais de Volta Redonda, apreenderam na quarta-feira (dia 3) uma motocicleta vermelha, com indícios de adulteração no chassi, motor e placa.

A operação foi possível graças ao trabalho integrado das forças de segurança e ao apoio do sistema de monitoramento por câmeras da Prefeitura de Volta Redonda. Segundo a polícia, a moto foi utilizada em um crime contra o patrimônio ocorrido em fevereiro deste ano na cidade.

As investigações apontam ainda que o veículo era usado frequentemente por diferentes condutores sem equipamentos de segurança obrigatórios, em diversos pontos do município.

Durante as diligências, os policiais obtiveram informações de que a motocicleta era empregada diariamente por suspeitos ligados ao tráfico de drogas no Morro da Conquista, com circulação registrada no bairro Santo Agostinho.

O caso segue em apuração na 93ª DP.