PF deflagra Operação Golpe em Resende contra esquema de fraudes em financiamentos de veículos

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (dia 4) a Operação Golpe com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar contratos de financiamento de veículos em instituições bancárias. Na ação, policiais federais do Núcleo de Operações da Delegacia da PF em Volta Redonda/RJ (DPF/VRA) cumprem dois mandados de busca e apreensão e um mandado de sequestro de bens — que incide sobre valores e patrimônio equivalentes ao proveito obtido com as fraudes — em Resende. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal.

As apurações indicam que o grupo criminoso fraudou contratos de financiamento de nove veículos, gerando um prejuízo estimado em R$ 622 mil ao sistema financeiro nacional. Além disso, há indícios de que a organização utilizava “laranjas” e se valia do conhecimento técnico de uma ex-servidora do sistema bancário para viabilizar os golpes. A fraude consistia na inclusão de dados falsos ou indevidos em contratos, posteriormente validados como legítimos pelas instituições.

A operação tem como objetivo interromper a prática criminosa, possibilitar a recuperação dos valores desviados e reunir novos elementos de prova que permitam esclarecer a totalidade dos fatos e responsabilizar todos os envolvidos no esquema.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude e associação criminosa.

Foto: Divulgação/PF