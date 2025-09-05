Dois suspeitos de tráfico são presos em Piraí

Na manhã desta sexta-feira (dia 5), uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Secretaria de Ordem Pública de Piraí resultou na prisão de dois homens, de 24 e 36 anos, que tentavam transformar a Praça da Preguiça, localizada a poucos metros da sede da Prefeitura, em um ponto de venda de drogas a céu aberto. De acordo com testemunhas, os criminosos abordavam quem passava pelo local, oferecendo sacolés de maconha e gritando que pertenciam a uma facção criminosa.

— A presença desses homens traficando em um espaço de convivência da cidade, em frente às famílias e trabalhadores, não poderia ser tolerada. A ousadia gerou pânico entre populares e levou um agente da Secretaria de Ordem Pública a acionar imediatamente a 94ª DP. A resposta foi rápida e garantiu a prisão em flagrante — contou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia.

Com a chegada dos policiais civis ao local, os dois homens foram detidos em flagrante. Além da droga, carregavam nos bolsos duas garrafas de vidro quebradas, usadas como armas para intimidar qualquer pessoa que tentasse impedir a atividade criminosa.

— Descobrimos que as garrafas eram utilizadas para ameaçar cidadãos e manter o tráfico funcionando pelo medo. Estamos falando de indivíduos perigosos, reincidentes, que já provaram não ter qualquer respeito pelas leis. Prendê-los significa retirar uma ameaça direta da vida da nossa comunidade — destacou o delegado Antonio Furtado.

O homem de 24 anos, natural de Piraí, acumula um histórico extenso: duas passagens por furto, uma por tráfico, além de 31 registros por cultivo de drogas. Recentemente, foi denunciado também por agredir uma criança em via pública. Já o comparsa, de 36 anos, morador de Barra do Piraí, possui anotações por tráfico, quatro ameaças, violência doméstica e dano ao patrimônio. Ambos foram autuados hoje em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes que podem somar até 25 anos de reclusão.

— A prisão desses traficantes garante não só a apreensão de entorpecentes antes nas ruas, mas também a proteção dos moradores de Piraí e do Sul Fluminense contra as ameaças e a violência que eles promoviam. Nossa missão é clara: quem tentar impor o crime pelo medo será enfrentado com firmeza. Só nesta primeira semana de setembro, realizamos cinco prisões na cidade. Ou seja, uma pessoa presa por dia, em média — concluiu o delegado Antonio Furtado.