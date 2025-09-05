Barra Mansa: homem é preso acusado de estuprar e engravidar sobrinha de 13 anos no Siderlândia

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa prenderam, na tarde desta sexta-feira (dia 5), um homem de 46 anos acusado de estuprar e engravidar a própria sobrinha, uma adolescente de 13 anos com deficiência intelectual. O crime aconteceu em julho, no bairro Siderlândia.

De acordo com as investigações, a vítima estava em casa com o tio e primos quando foi ao banheiro. Nesse momento, o suspeito teria entrado no cômodo, trancado a porta e cometido o abuso. O caso resultou na gravidez da adolescente.

Com base nas provas reunidas, o delegado titular da 90ª DP, Marcus Montez, representou pela prisão preventiva do acusado. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar e Especial Adjunto Criminal de Barra Mansa acolheu o pedido e expediu o mandado no dia 29 de agosto.

A prisão foi realizada na rua José Hipólito, no bairro Cotiara, após trabalho de inteligência e monitoramento de câmeras conduzido pelos policiais da 90ª DP, com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública. No momento da captura, os agentes apreenderam R$ 8.857 em espécie, quantia cuja origem está sendo apurada. Segundo a polícia, o homem havia mudado de endereço na tentativa de evitar a localização.

O suspeito foi levado para a sede da delegacia e, em seguida, transferido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

O delegado Marcus Montez ressaltou que a unidade tem intensificado o combate a crimes sexuais contra vulneráveis. “Nenhum caso de abuso sexual ficará impune em Barra Mansa. Todas as denúncias são investigadas e a equipe seguirá firme no cumprimento dos mandados de prisão expedidos pela Justiça”, afirmou o titular da 90 DP.