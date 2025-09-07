Tande Vieira participa de desfile de 7 de Setembro em Resende

O prefeito de Resende, Tande Vieira, participou nesta domingo (dia 7) do Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil, realizado na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, em frente ao Parque das Águas. Esta foi a primeira vez que o prefeito participou oficialmente do evento como chefe do Executivo municipal.

Ao lado do comandante da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), General Marcus Vinicius Gomes Bonifácio, Tande acompanhou o tradicional desfile, que reuniu tropas militares, alunos das redes municipal e estadual de ensino, além de representantes de entidades governamentais e não-governamentais.

“Foi uma alegria imensa representar Resende nesse momento tão simbólico para todos nós, brasileiros. Parabéns a todos os envolvidos na organização do desfile e a todos que se dedicaram para a celebração dessa data. Viva Resende! Viva o Brasil!”, destacou o prefeito.

O evento atraiu moradores da cidade, reforçando a tradição do desfile como um dos pontos altos das comemorações da Independência em Resende.

Foto: Divulgação