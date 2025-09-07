Sortudo de Angra fatura prêmio milionário na Lotofácil; 11 apostas de Volta Redonda levam R$ 2 mil cada

Um morador de Angra dos Reis entrou para a lista dos novos milionários do país após acertar os 15 números do concurso 3.480 da Lotofácil da Independência, realizado nesse sábado (dia 6), em São Paulo. A aposta simples foi registrada na Rota da Sorte Angra Loteria Ltda e garantiu ao sortudo ou sortuda o prêmio de R$ 4.293.824,84.

Ao todo, 54 apostas em todo o Brasil acertaram os números 03, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23. No estado do Rio de Janeiro, além de Angra, também houve ganhadores em Niterói, São Pedro da Aldeia e em um bolão feito na capital.

O concurso ainda premiou 9.661 apostas com 14 acertos, cada uma levando R$ 2.008. Entre os premiados da região, destacam-se: Angra dos Reis (4), Barra do Piraí (3), Barra Mansa (3), Pinheiral (1), Resende (5), Três Rios (4), Valença (1), Paraty (1), Paty do Alferes (1) e Volta Redonda (11).

Mais de 300 mil apostas ainda acertaram 13 números e vão receber R$ 35 cada.

Mega-Sena acumula

Já o concurso 2.911 da Mega-Sena não teve nenhum ganhador das seis dezenas sorteadas (23, 27, 32, 54, 56 e 59). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (dia 9).

No entanto, 77 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 30.684 cada.

Foto: Agência Brasil