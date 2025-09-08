Barra Mansa: Homem investigado por furtos em farmácias é preso pela Polícia Civil

Agentes da 90ª DP prenderam na manhã desta segunda-feira (dia 8) um homem de 38 anos, investigado por cometer diversos furtos no centro da cidade, especialmente em farmácias. A ação foi coordenada pelo delegado Marcus Montez.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em um imóvel na Rua Orlando Brandão, no bairro Ano Bom. Câmeras de segurança de alguns estabelecimentos registraram o momento em que ele praticava os furtos, reforçando as investigações em andamento.

Além de responder pelos crimes atribuídos a ele em Barra Mansa, o homem já havia sido condenado a oito anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo no estado de São Paulo, com mandado expedido em julho deste ano pela Vara Única de Conchal (TJSP).

Após a prisão, ele foi levado à delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário, onde deverá cumprir a condenação determinada pela Justiça paulista.