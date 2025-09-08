Morre Angela Ro Ro, aos 75 anos, no Rio de Janeiro

A cantora e compositora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (dia 8), aos 75 anos, no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Internada desde junho por complicações de saúde, ela passou por uma traqueostomia após uma infecção pulmonar e não resistiu a uma parada cardíaca.

Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves, no Rio em 1949, ganhou destaque no fim da década de 1970 com o disco de estreia que revelou sucessos como Amor, Meu Grande Amor, Agito e Uso e Tola Foi Você. Ao longo da carreira, lançou mais de dez álbuns, fez parcerias com grandes nomes da música e se tornou referência pela voz rouca, estilo irreverente e composições marcantes.

Pioneira ao assumir publicamente sua homossexualidade, Angela Ro Ro também enfrentou períodos de dificuldades pessoais e financeiras, mas deixou um legado de coragem, autenticidade e contribuição à música popular brasileira.

Foto: Reprodução