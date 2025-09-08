Concurso Público: Sindicato cobra retificação de edital da prefeitura de Volta Redonda que desrespeita piso da enfermagem

O governo do prefeito Neto (PP) voltou a enfrentar críticas da categoria de enfermagem. Após meses de atraso no pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, previsto na Lei nº 14.434/2022, a Prefeitura de Volta Redonda lançou um concurso público para contratação de técnicos de enfermagem e enfermeiros com salários considerados abaixo do mínimo legal.

O edital, divulgado pelo Hospital São João Batista (HSJB), prevê 300 vagas (200 para técnicos de enfermagem e 100 para enfermeiros), com carga horária de 200 horas mensais. A remuneração anunciada é de R$ 1.518, acrescida de auxílio-alimentação de R$ 350, gratificação social de R$ 200 e, para enfermeiros, gratificação de nível superior de 15%.

Mesmo somadas, as verbas não atingem os valores estabelecidos na legislação federal, que determina piso de R$ 4.750 para enfermeiros e R$ 3.325 para técnicos, considerando jornada de 44 horas semanais. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro (SindEnfRJ), Elizabeth Guastini, classificou o edital como irregular. “O salário oferecido ao enfermeiro é o mesmo do técnico de enfermagem, o que não faz sentido. Mesmo com as complementações, o valor não chega ao piso da categoria. O edital está em desacordo com a lei”, afirmou.

O Sindicato protocolou um pedido de impugnação do concurso e deu prazo para que o HSJB retifique os valores. “Caso não haja correção, vamos acionar a Justiça. Não aceitaremos que os profissionais da enfermagem tenham seus direitos desrespeitados”, reforçou Guastini.

Profissionais da rede pública de Volta Redonda também se manifestaram. Um enfermeiro, que preferiu não se identificar, disse que o valor oferecido não reflete a responsabilidade e o risco da profissão. “Temos um piso e ele precisa ser respeitado.” Outra enfermeira acrescentou que o salário não compensa a participação no concurso. “Estudamos, nos qualificamos e lidamos com situações extremas. Receber esse valor é desrespeitoso”, disse.

O concurso terá inscrições abertas entre os dias 16 de setembro e 16 de outubro de 2025, exclusivamente pela internet, com taxas de R$ 80 a R$ 100. A seleção inclui prova objetiva em 30 de novembro de 2025, com questões de língua portuguesa, legislação do SUS e conhecimentos específicos. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Curso gratuito para candidatos ao concurso do HSJB

Enquanto a diferença entre o piso da enfermagem e o valor oferecido no edital do concurso ainda não foi debatida no plenário da Câmara, a iniciativa já provoca movimentação entre os parlamentares. O vereador Paulinho do Raio-X (Republicanos) apresentou esta semana um requerimento para que o Hospital São João Batista ofereça um curso preparatório gratuito para técnicos de enfermagem e enfermeiros que vão participar do concurso da instituição.

Segundo Paulinho, a proposta busca garantir oportunidades iguais para todos os candidatos, especialmente aqueles que não podem custear cursos particulares. O programa incluiria aulas teóricas, materiais de apoio e simulados focados no conteúdo do edital.

“É um reconhecimento à dedicação desses profissionais e um incentivo para que cheguem mais bem preparados ao serviço público, beneficiando a população”, afirmou o vereador. O pedido será avaliado pela direção do hospital e pela secretaria municipal de Saúde nos próximos dias.